Partys Hier wird in der Region in den Mai getanzt

Am Mittwoch, den 1. Mai, erwartet der DWD mit Stand vom Sonntag sogar Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad in Nordrhein-Westfalen. Der Himmel zeige sich heiter bis wolkig. Es bleibe zumeist niederschlagsfrei. Auch am Feiertag seien allerdings einzelne Schauer und lokale Gewitter mit Starkregen und Hagel nicht ausgeschlossen. Auch die Tiefstwerte steigen in der neuen Woche, was alle Pflanzenfreunde beispielsweise mit Blick auf Tomatenpflanzen im Freien freuen dürfte. In der Nacht zu Donnerstag etwa werden Tiefstwerte bei 14 bis 11 Grad erwartet, in Hochlagen könnten es 9 Grad sein.