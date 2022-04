Partys am 30. April : Tanz in den Mai - hier wird in der Region gefeiert

Maibäume gehören dazu: In der Nacht zum 1. Mai wird traditionell gefeiert. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf In diesem Jahr starten sie wieder - die Partys und Tanzveranstaltungen in der Nacht zum 1. Mai. Eine Auswahl der Feiern in der Region lesen Sie hier.

Die Nacht vom letzten Tag im April auf den ersten Maitag, die Walpurgisnacht, wird je nach Region unterschiedlich gefeiert. Traditionell wird in vielen Gegenden von NRW in den Mai getanzt. In den vergangenen zwei Jahren sind viele feiern wegen der Corona-Pandemie ausgefallen - 2022 gibt es nun wieder Veranstaltungen. Eine Auswahl zeigen wir hier.

Dormagen: Nicht nur im Stadtzentrum, auch in einigen Stadtteilen sind wieder Veranstaltungen geplant. Wo gefeiert wird, lesen Sie hier.

Grefrath: Die St.-Antonius-Schützenbruderschaft organisiert wieder den Tanz in den Mai. Von den Einnahmen wird ein Teil für Spenden an die Ukraine verwendet. Mehr dazu hier.

Grevenbroich: Das Jägercorps 1924 Wevelinghoven plant eine große Party mit Mallorca-DJ Andy Luxx im Festzelt auf dem Marktplatz. Weitere Informationen bekommen Sie hier.

Neuss: Schützenvereine und Clubs öffnen zur 1. Mainacht ihre Pforten. Wo wird gefeiert und was gibt‘s zu beachten? Mehr dazu lesen Sie hier.