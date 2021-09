Tag des Geotops in NRW : 500 Millionen Jahre Erdgeschichte warten auf Besucher

Krefeld Am Tag des Geotops laden Geologen zur Entdeckung der Erdgeschichte ein. An diesem Sonntag sind gleich mehrere Naturwunder in NRW zu bestaunen.

Der Malachitdom bei Bad Wünnenberg, Meeresablagerungen in Bünde oder die Kluterthöhle in Ennepetal: Am Tag des Geotops warten an diesem Sonntag 500 Millionen Jahre Erdgeschichte in Nordrhein-Westfalen auf Entdecker. Höhlen, Steinbrüche und Bergbauschächte bieten Einblick in die Entstehungsgesichte des Planeten. Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalens in Krefeld weist auf landesweit stattfindende Führungen hin.