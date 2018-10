Spiele-Messe Essen 2018: Messe "SPIEL" startet am 25. Oktober

Weltgrößte Spielemesse startet am Donnerstag in Essen

Ein Spieler hält mehrere Würfel in der Hand (Archivbild). Foto: dpa, Roland Weihrauch

Essen Die Stadt Essen wird in den nächsten Tagen zum Paradies für Spiele-Fans. Auf der weltweit größten Messe für Publikumsspiele kann man Neues entdecken und erfahren, welche Spiele gerade besonders beliebt sind.

Große Hallen, Hunderte Spiele und Tausende spielende Besucher: So könnte man die Spieltage beschreiben. Sie finden ab Donnerstag in der Stadt Essen im Bundesland Nordrhein-Westfalen statt. Vier Tage lang würfeln, rätseln und knobeln dort Spiele-Fans.

Die Spieltage besuchen nicht nur Menschen, die gerne in ihrer Freizeit spielen. Es kommen zum Beispiel auch Leute, die ein Geschäft haben und dort Spiele verkaufen. Sie schauen sich an, was es Neues gibt. „Beliebt sind gerade kooperative Spiele, bei denen die Spieler zusammen spielen und nicht gegeneinander“, sagt Messe-Chefin Dominique Metzler. Ein Beispiel sind Escape-Spiele. Dabei müssen die Spieler Rätsel lösen und etwa ein elektronisches Schloss knacken.