Erhöhte Nachfrage in der Pandemie : Corona lässt Brettspiele weiter boomen - „Spiel.digital“ startet

Essen Die Brettspielmesse in Essen kann in diesem Jahr nur digital stattfinden. Der Markt für Gesellschaftsspiele profitiert bislang von steigender Nachfrage aufgrund der Corona-Pandemie.

Die deutsche Gesellschaftsspiel-Branche hat in der Corona-Krise bisher deutlich von steigender Nachfrage profitiert. Quer durch alle Segmente seien die Umsätze um 21 Prozent gewachsen, teilte der Branchenverband Spieleverlage am Montag vor der internationalen Spiele-Messe mit, die in diesem Jahr ausschließlich digital stattfinden wird. Nach den jeweils etwa 10-prozentigen Umsatzsteigerungen der vergangenen Jahre sei das ein „sensationeller“ Anstieg, sagte Verbandsvorsitzender Hermann Hutter. Spielen als Gemeinschaftserlebnis habe damit einen wichtigen Beitrag in der Krisenzeit geleistet, weil es Menschen Freude bereite, wenn andere Unternehmungen wie etwa ein Urlaub ausfallen müssten.