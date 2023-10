„Spiel 2023“ in Essen Das sind die großen Trends bei der Spielemesse

Denn wer zur Spiel geht, weiß, dass er vor Ort testen kann. Bei der Menge an Besuchern muss man aber oft schnell sein, um einen der begehrten Tische zu ergattern. Wer vor allem ausprobieren möchte und auf etwas Ruhe setzt, der sollte sich den Sonntag als Messetag aussuchen, denn dann ist in der Regel nicht so viel los, wie an den drei anderen Tagen. Wer dagegen ein ganz bestimmtes Spiel haben möchte, sollte sich bereits am Donnerstag früh in die Schlange am entsprechenden Shop einreihen. Denn gegen Mittag werden vor allem Spiele in kleinerer Auflage ausverkauft sein.