Preisverleihung am Wochenende : Die besten Spiele des Jahres 2022

„Cascadia“ ist ein wunderschönes Legespiel, bei dem die Spieler Lebensräume für wilde Tiere erschaffen. Es könnte am 16. Juli zum „Spiel des Jahres 2022“ gekürt werden. Foto: Liebmann-Decombé

Düsseldorf Am nächsten Samstag werden die Oscars der Spielebranche vergeben. Beim „Spiel des Jahres“ und beim „Kennerspiel des Jahres“ hat die Jury die Auswahl zwischen insgesamt sechs Titeln – wir stellen die Nominierten vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tanja Liebmann-Décombe

Die Nominierungen in der Kategorie „Spiel des Jahres“

Für Kartenspieler: „Scout“

Das Ziel von „Scout“ ist einfach: Möglichst coole Kartenkombinationen auszuspielen – etwa Zahlenreihen oder Karten, die gleiche Zahlen zeigen. Wer legen möchte, muss die bereits gespielte Kombination übertrumpfen. Und ach, wie ungeschickt, dass man nur Karten aus der Hand ausspielen darf, die sich direkt nebeneinander befinden – und umzuordnen ist nicht erlaubt. Zum Glück gibt es einen Bonus-Chip und die Chance, von Mitspielern Karten zu nehmen. Fazit: wird mit der Zeit immer eingängiger, und je mehr Spieler mitmachen, desto pfiffiger.

Lesen Sie auch Tipps, die Spaß machen : Die besten Brettspiele 2020

Info Preisverleihung live im Internet Wer neugierig auf die Siegertitel ist: Die Preisverleihung des Vereins „Spiel des Jahres“ wird am Samstag, 16. Juli, ab 18 Uhr live im Internet übertragen. Weitere Informationen zu den nominierten Spielen in den Kategorien „Spiel des Jahres“ und zum „Kennerspiel des Jahres“ sowie den Link zur Liveübertragung finden Interessierte auf der Webseite des Vereins: www.spiel-des-jahres.de

Für Naturfreunde: „Cascadia“

Lebensräume für wilde Tiere zu erschaffen – das ist das Ziel von „Cascadia“. Dazu legen die Spieler Plättchen so aneinander, dass möglichst große Gebiete entstehen, etwa aus Wald, Gebirge oder Prärie. Wer schlau ist, siedelt Tiere an, die gut miteinander auskommen. Die jeweiligen Vorlieben geben Karten vor. Zudem bestimmt der Zufall, welche Tiere und Plättchen die Spieler nehmen dürfen. Am Ende stellt sich die spannende Frage: Welcher Spieler schafft mit seinem Lebensraum die meisten Punkte? Fazit: ein wunderschön gestaltetes Spiel für die ganze Familie.

Für Abwägende: „Top Ten“

Was für eine lustige Herausforderung: Bei „Top Ten“ sollen die Spieler ihre Position auf einer Skala von 1 bis 10 klar machen – mit einem Wort, mit Sätzen oder Schauspieleinlagen, die sie sich selbst ausgedacht haben. Sind die Zahlen-Karten geheim verteilt, gilt es zum Beispiel, unangenehme und angenehme Orte zu nennen. Ein Spielleiter muss das Gesagte sortieren. Was kommt auf die unterste „unangenehme“ Stufe: „Gefängnis“, „Mauseloch“ oder „Kanalisation“? Und was ist wohl dem Spieler mit der Zahl 10 zuzuordnen: „Luxushotel“ oder „Schloss“? Fazit: höchst unterhaltsam!

Lesen Sie auch Stadt-Land-Spielt in Wegberg : Große Spielauswahl in kleiner Ausgabe

Die Nominierungen in der Kategorie „Kennerspiel des Jahres“

Für Strategen: „Dune: Imperium“

Wow, wie spannend! Selten gibt es bei Spielen so knappe Siege wie bei „Dune: Imperium“. Um die Nase vorn zu haben, gilt es, Karten in der taktisch richtigen Reihenfolge auszuspielen und Figuren clever zu platzieren. Kühne Pläne sind erlaubt, klappen allerdings nicht immer. Gut ist es, die eigenen Truppen einsatzbereit zu haben, denn in jeder Runde gibt es einen Kampf. Die Stärksten bekommen Belohnungen, und auch diverse Karten bringen Vorteile. Fazit: ein komplexes, aber eingängiges Strategiespiel für Planer und Optimierer; sehr reizvoll!

Lesen Sie auch Spieletipps aus Dinslaken : Zeit für Gesellschaftsspiele

Für Flexible: „Living Forest“

Bei „Living Forest“ sind taktische Überlegungen und flexibles Handeln unverzichtbar. Alle Spieler haben das Ziel, zuerst zwölf Blumen, Bäume oder Flammen vorweisen zu können. Bei deren Erwerb helfen Karten, von denen anfangs jeder dieselben hat und die nach bestimmten Regeln aufgedeckt werden dürfen. Je nach Risikobereitschaft, Glück und Planung bieten sich dann unterschiedliche Optionen. Wichtig ist es, das Tun der Mitspieler im Blick zu behalten. Vielleicht lässt sich ihr Siegeszug stoppen? Fazit: Rundum gelungen und anziehend; der Wiederspielreiz ist enorm.

Für Kombinierer: „Cryptid“