Weihnachtskonzerte der anderen Art in Düsseldorf: Guildo Horn lädt zum „traditionellen Adventssingen“

Düsseldorf Skurril, unterhaltsam, kultig – in Düsseldorf gibt es Weihnachtskonzerte, die mit besinnlichen Musikdarbietungen wenig gemein haben. Guildo Horn, Mayo Velvo oder Porno al Forno laden zum schrägen Mitsingen.

Mayo Velvo Seit nunmehr 13 Jahren bescheren Sänger Mayo Velvo und sein Pianist Thomas Möller traditionsgemäß ihr schön-schräges Weihnachtspotpourri. Ihr Programm „Have yourself a Velvo little Christmas“ ist für das vorweihnachtliche Gemüt das, was „Dinner for One“ für die Silvester-Seele ist. Einem musikalischen Adventskalender gleich erwartet das Publikum die bekannte bunte Mischung aus beliebtem Weihnachtskitsch und besinnlichem, aber auch etwas abstrusem Liedgut. Gedichte, wundersame und sarkastische, fehlen ebenso wenig wie eine Weihnachtsgeschichte, die alle Lametta-Herzen höherschlagen lässt. Brisante Fragen wie „Warum ist der Weihnachtsmann keine Frau?“ warten dann auf eine Antwort. Zu erleben am Donnerstag, 13. Dezember, um 20 Uhr in der Jazz-Schmiede für 15 Euro, oder am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr im Theater Takelgarn an der Philipp-Reis-Straße 10. Die Karten kosten 19,90 Euro.