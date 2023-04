Fotos Sehenswürdigkeiten in NRW – unsere Top 20

Wohin bei Regen? Die besten Aktivitäten bei Regen

Regen, Kälte und Sturm? Flüchten Sie in eines der bekannten Museen in NRW. In den Ausstellungsräumen können Sie in Ruhe etwas über Kunst, Kulturen und Geschichte lernen, während Regentropfen an die Fensterscheiben peitschen. Besonders zu empfehlen sind das Deutsche Bergbau-Museum in Bochum, das Ägyptische Museum in Bonn, das Lehmbruck Museum in Duisburg und das NRW-Forum in Düsseldorf.