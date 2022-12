Jahreswechsel Partys an Silvester im Rhein-Kreis Neuss 2022

Silvester im Herzen von Kaarst – Welcome 2023! So lautet das Motto in Kaarst zu Silvester. Was geboten wird? Eine Party für alle Generationen mit DJ Klaas S im Alten Rathaus in Kaarst. Beginn ist ab 20 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 14 Euro, an der Abendkasse 17 Euro. Karten gibt es nur solange der Vorrat reicht.

Adresse: Rathausstraße 3 in 41564 Kaarst