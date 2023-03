Neues Angebot auf Wochenmarkt in Xanten Die rollende Eintopf-Küche

Nun steht er an sechs Tagen der Woche auf Märkten oder vor Supermärkten und bietet seine hausgemachten Eintöpfe und Frikadellen an. Montags in Xanten, dienstags in Bocholt, mittwochs in Emmerich, donnerstags in Rees-Mehr, samstags in Rees, vom 2. April an sonntags im Reeser Skulpturenpark. Dort bietet er zusätzlich auch Currywurst und Metzger-Bratwürsten an. Bis auf freitags ist er also „jeden Tag auf Achse“. Morgens steht er früh auf, gegen halb sechs Uhr, und fängt an zu kochen. Vormittags oder mittags serviert er dann auf den Wochenmärkten Suppe. Meistens kann er schnell wieder zusammenpacken. Weil er dann schon ausverkauft ist, wie Hager berichtet..