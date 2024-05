So planen Heiligenhauser Gastronomen ihren Sommer Wie Stadt-Wirte draußen durchstarten

Ein Mann steckt voller Vorfreude: Gaetano Bruno hat den Zuschlag für ein zentrales Projekt bekommen. Er baut den alten Pavillon auf dem Rathausplatz um in eine Rustikeria, die auch schon einen Namen hat: „Santa Casa - Bei Bruno“ so wird es voraussichtlich ab August heißen. Der Name - ein dezentes Wortspiel mit dem Stadtnamen Heiligenhaus - soll zugleich die Verbundenheit des Wirts mit der Stadt zeigen, in der er seit elf Jahren lebt und in der sich er und seine Familie „pudelwohl“ fühlen. „Ich darf der Stadt ein wenig helfen, das Haus in seiner einzigartigen Lage wieder neu zur Geltung zu bringen“, sagt der gelernte Koch. Und schon lange vor Öffnung ist für ihn klar: „Ich möchte für niemanden hier eine Konkurrenz sein, schließlich bin ich selber auch gern in der Innenstadt unterwegs und kenne die Szene.“