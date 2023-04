Lecker Essen in Düsseldorf Wild auf dem Teller ist im Kommen

Genau das ist es auch, was Thomas Bangert gerne in den Vordergrund hebt: „Heimisches Wild ist nicht nur mager und kalorienarm, auch die langen Transportwege fallen weg. Mehr Bio geht nicht“, erklärt das Mitglied des Hegerings Hubbelrath. Hinzu komme, dass die Wildtiere selbst Feinschmecker sind, sich an jungen Trieben laben und entsprechend gesund ernähren würden. Und natürlich sei es auch nicht so, dass die Jäger hier alles im Wald abballern, was ihnen vor die Flinte kommt. „Wir bekommen außerhalb der Schonzeit genaue Abschusszahlen von der Unteren Jagdbehörde vorgegeben. Die basieren auf forstwirtschaftlichen Gutachten und sind dann meist sogar noch höher als das, was wir ursprünglich dem Wald entnehmen wollten.“