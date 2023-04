Torten-Tipps zum Osterfest Diese Landcafés in der Region sind einen Besuch wert

Natürlich könnte man Eier und Schmalz, Butter und Salz, Milch und Mehl (von mir aus auch noch Safran für den schönen gelben Farbton und damit das Kinderlied vollständig rezitiert wird) zusammenmixen, um daraus einen guten Kuchen zu backen. Aber wer nicht gerade Hobbybäckerin oder Hobbybäcker ist und trotzdem gelegentlich Lust auf hausgemachte Torten oder/und Blechkuchen verspürt, dem sei an dieser Stelle – vor allem in Hinblick auf die Osterfeiertage – der Besuch eines Hofcafés ans Herz belegt. Denn erstens gibt es davon in der Region so einige. Und zweitens wird dort allerlei Backwerk angeboten, das nicht nur schmeckt wie selbst gemacht, sondern auch tatsächlich selbst gemacht ist.