Lecker Fußball gucken Was die Stadt Wegberg zur Europameisterschaft plant

„Lecker Fußball gucken – Die EM in deinem Lieblingslokal“ – unter diesem Motto wird das sportliche Ereignis vom 14. Juni bis 14. Juli in der Innenstadt zelebriert. „Wir wollen allen Wegbergern die Gelegenheit bieten, gemeinsam mit ihrer Mannschaft mitzufiebern. Dazu werden die Kneipen und Restaurants zum Treffpunkt für Fans des runden Leders“, erklärt Christian Pape die Idee hinter dem Konzept. „Uns ist es wichtig, keine anonyme Großveranstaltung zu initiieren, sondern Stunden in persönlicher Atmosphäre, in der jeder willkommen ist und auch willkommen geheißen wird, zu ermöglichen.“ Dazu erfährt die Außengastronomie in der Innenstadt eine Erweiterung: „Von unserer Seite werden die Biergärten und Terrassen erweitert, sodass die Fußball-Fans mehr Sitzgelegenheiten vorfinden. Außerdem stellen wir als Stadtverwaltung Stehtische zur Verfügung“, sagt Pape, der schon jetzt großer Fan des neuen Konzepts ist und schon jetzt plant, es ausgiebig selbst zu testen.