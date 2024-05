Konzept greift in Wassenberg Darum ist der Abendmarkt so erfolgreich

Während Geilenkirchen seinen Feierabendmarkt bekommen und auch Heinsberg nachgezogen hat, will mittlerweile auch Wassenbergs Nachbarstadt Erkelenz auf das Konzept eines Abendmarktes setzen. Die Wassenberger sehen darin keine Konkurrenz. Denn: „Sehen wir es mal so: In Erkelenz läuft der Wochenmarkt gut, was hier gar nicht funktioniert hat. Jeder etabliert die Dinge für sich, was aber sicherlich nicht einfach ist. Außerdem kommen wir uns ja auch nicht mit dem Veranstaltungstag in die Quere“, sagt Gabi Jansen, die sich daher auch in Zukunft darauf freut, viele Besucherinnen und Besucher, die nicht aus Wassenberg stammen, beim Wassenberger Abendmarkt treffen zu können. „Wir haben bei unseren Abendmärkten so viele Gäste, die aus Erkelenz zu uns kommen, auch viele Hückelhovener und Ratheimer sind mit dabei, das ist schön.“ Gabi Jansen unterstreicht: „Wir werden in Wassenberg auch in Zukunft sicherlich nicht auf unsere Abendmärkte verzichten und freuen uns darauf.“