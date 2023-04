Tripadvisor im Test Was von den Restauranttipps für Krefeld zu halten ist

Lassen wir einmal die Debatte um gefälschte oder gekaufte Bewertungen beiseite und nehmen die Tripadvisor-Ranglisten, wie sie sind. Immerhin orientieren sich viele Menschen an ihnen, um überhaupt einen ersten Eindruck von der Gastroszene einer Stadt zu bekommen. Was kann eine Tripadvisor-Liste? Ein Rundblick am Beispiel Krefeld.