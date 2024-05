Älteste Kneipe Hildens Kleines Haus ganz groß

Irgendwie ist das „Hochhaus“ schon von außen eine Einrichtung zum Liebhaben. Klein, schnuckelig und kompakt steht das weiß getünchte Haus mit den hellblauen Fensterläden an der Walder Straße. Dezente Bierwerbung und ein Schild Richtung Biergarten weisen auf seine Bestimmung hin, die es seit 1853 erfüllt. So, wie das „Hochhaus“ in seiner baulichen Umgebung etwas aus dem Rahmen fällt, ist auch die Institution Kneipe in letzter Zeit mehr und mehr in Bedrängnis geraten. Doch allen Widrigkeiten zum Trotz: Das „Hochhaus“ steht noch, und es wird stehen bleiben. Verantwortlich dafür ist – neben einer treuen Stammkundschaft – derzeit in erster Linie ein Mann. Gastwirt Frank Becker, der das Geschäft seit Februar vergangenen Jahres führt.