Serie Lecker essen Warum Genuss wieder teurer sein darf

Saisonal kochen, mit hochwertigen Produkten – und sich das auch angemessen und gut bezahlen lassen: Auch im Kreis Viersen wächst die Zahl der Gastronomen, die selbstbewusst auf Genuss mit Gewinn setzen. „Der Bedarf bei den Gästen ist da“, sagt etwa Tonio Manzillo, Inhaber und Küchenchef im Restaurant „Auszeit“ in der Venekotensiedling in Niederkrüchten. Immer mehr seiner Gäste würden sich für gesunde Ernährung aus nachhaltigen Lebensmitteln und damit für bewussten Genuss entscheiden. Und sie seien auch bereit, bei ihm für ein Schweinefilet vom Pötterhopf vier Euro mehr zu bezahlen als für ein anderes, günstigeres Stück Schwein bei Mitbewerbern. „Dabei muss man auch selbstbewusst sein – und auch schon mal mit den Gästen über den Preis diskutieren“, so die Erfahrung des Kochs.