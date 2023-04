Serie Lecker Essen Krefeld macht Vegetarier glücklich

Serie | Krefeld · Jessica Wolf und Kristina Mohr verwöhnen ihre Gäste in der Fetten Beete mit vegetarischen und veganen Speisen. Wer will, darf hier auch selbst an den Herd. Das kommt an – auch bei den Fleischessern.

03.04.2023, 15:00 Uhr

Kristina Mohr und Jessica Wolf wollen, dass Gemüseküche Spaß macht. Daher bekochen sie ihre Gäste nicht nur, sondern lassen auch kochen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Jessica Kuschnik

Krefeld ist keine Millionenmetropole, sagt Jessica Wolf. Trotzdem kann Krefeld mithalten. Dass das Angebot vegetarischer und veganer Restaurants in großen Städten, in Hauptstädten und in Touristenhochburgen boomt, ist inzwischen kein Geheimnis mehr. Doch wäre es möglich, dass Krefeld zu den Geheimtipps der vegetarischen Küche gehören könnte? Vielleicht. „Das Angebot ist hier schon sehr gut. Es gibt viele tolle Restaurants in der Stadt, die sich auf die vegetarische oder vegane Küche spezialisiert haben oder auf deren Karte auch leckere fleischlose Speisen zu finden sind“, sagt Wolf.