Traditionslokal in Moers Rund 150 Jahre Moerser Leben – warum der „Kleine Reichstag“ schließt

Wer am Restaurant „Zum kleinen Reichstag“ an der Uerdinger Straße in Moers vorbeifährt, dem fällt sofort auf, dass die Rollläden unten bleiben – schon seit einiger Zeit. Im kleinen Kästchen, in dem sich der Gast sonst über das kulinarische Angebot informiert, bedankt sich die Pächterin Sarina Graci bei ihrer treuen Kundschaft. Damit wird klar, in Moers geht vorerst eine Ära zu Ende.