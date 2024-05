Außengastronomie in der Klingenstadt Beliebte Biergärten in Solingen

Info

Eine mehrteilige Serie dreht sich rund um die Gastronomie in Solingen, Remscheid und im Bergischen Land.

Bereits erschienen

Die Bar „Mitji Mitj“ bereichert das Kneipenviertel an der Alten Bismarckstraße in Remscheid.

“Früchte Krings“ – Großhändler aus Wermelskirchen, dem die Gastronomen in der Region vertrauen

Weitere Folgen

Ausflugsgastronomie rund um die Bevertalsperre (18. Mai), Essen gehen in Solingen mit Gutscheinen – so rechnen sich die 2:1-Angebote (21. Mai); Gastronomie in Radevormwald – früher und heute (23. Mai), Winkelgasse 9 3/4 – die Harry-Potter-Bar in Remscheid (25. Mai), Alpine Gastronomie im Bergischen Land (27. Mai); Klaus Krämer, Solinger Gastronom mit Leib und Seele (29. Mai);

Noch mehr zum Thema Kulinarisches aus der Region lesen Sie auf unserer Themenseite unter

rp-online.de/nrw/freizeit/restaurants-und-kulinarisches/