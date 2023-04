Serie Lecker Essen Vegetarisch kochen — ganz einfach

2022 haben die Menschen in Deutschland so wenig Fleisch gegessen wie nie zuvor. Laut dem Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (BZL) sind im vergangenen Jahr pro Person 52 Kilogramm Fleisch verzehrt worden – das sind rund 4,2 Kilogramm weniger als 2021. Seit Beginn der Aufzeichnung 1989 ist es der niedrigste gemessene Stand. Der rückläufige Verbrauch zeigt sich auch in Deutschlands Fleischerzeugnis. Im Vergleich zum Vorjahr sind rund zehn Prozent weniger Schweine- und circa acht Prozent weniger Rind- und Kalbfleisch produziert worden. Das BZL nennt als möglichen Grund für den sinkenden Fleischkonsum die steigenden Tendenzen zu einer pflanzenbasierten Ernährung. Diese Ernährungsform möchte auch Heike Dunkel den Menschen näherbringen. Dafür bietet sie Kochkurse an – etwa im Katholischen Forum in Viersen.