Gastro-Test in Düsseldorf Restaurant Secreto in Pempelfort - spanische Klassiker und viel Neues

Wie schmeckt‘s? Wir haben uns bei unserem Besuch durch die Tapas-Karte getestet. Zum Einstieg wählten wir Knoblauch-Dip und Brot. Das Brot wurde warm serviert und war sehr fluffig, bei dem Dip war der Knoblauch dominant, aber lecker. Als nächstes wurden die Oliven (4,90 Euro) und Patatas bravas, also Bratkartoffeln in scharfer Sauce, serviert. Die Sauce war scharf, aber in Kombination mit den Kartoffeln sehr stimmig, die Portion war recht groß. Auch die Oliven wurden in einer großen Portion serviert und schmeckten gut. Die Pimientos de Padrón, also kleine grüne Bratpaprika mit groben Meersalz, waren gut gesalzen und schmeckten stimmig. Die Champignons mit Kräutern waren ebenfalls lecker und nicht zu ölig. Fünf hausgemachte Hähnchen-Kroketten wurden serviert, die eine leckere Füllung hatten und sehr cremig waren. Auf Rückfrage erklärte das Personal, dass das an der Bechamelsoße liege.