Kölner Food-Bloggerin verrät So gelingt toskanische Bohnensuppe auf geröstetem Knoblauchbaguette

3. Wirsing, Lauch und Sellerie waschen und abtrocknen. Wirsing halbieren, den Strunk wegschneiden und die Blätter in feine Streifen schneiden. Vom Lauch die Wurzel und den oberen, dunkelgrünen Teil wegschneiden, wenn er sehr trocken ist. Den Lauch dann einmal längs halbieren und in dünne Streifen schneiden. Die Selleriestange in Scheiben schneiden. Die Möhren schälen und ebenfalls in Scheiben schneiden.