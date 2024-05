Café Bubble Gum in Remscheid Rosarote Zeitreise in die USA der 50er-Jahre

Babyblau und Rosa so weit das Auge reicht: Hinter einer sonst unscheinbaren Fassade versteckt sich das Café Bubble Gum von Claudia Timmermann. Die gelernte Konditorin zeigt ihre Vorliebe für Süßes nicht nur in der Cupcake-Auslage ihres Cafés. Sie spiegelt sich auch in der pastellbunten Einrichtung wider. „Ich liebe die 50er, die amerikanischen Milchbars und Diners, die Soda-Shops, der Rock n‘ Roll, die Autos, die Klamotten, einfach alles“, berichtet die Inhaberin. Diese Begeisterung sowie ihre Ausbildung als Konditorin hätten sie letztendlich auch dazu bewogen, das Café zu eröffnen, das die Gäste in eine andere Zeit entführen soll. Die passende Einrichtung hatte sich Timmermann eigenen Aussagen nach teilweise schon aus ihrer Zeit als Flugbegleiterin angesammelt. „Ich habe während meiner Zeit als Stewardess vieles, was heute in dem Café steht, erworben, etwa auf Trödelmärkten und eben auch in den Staaten“, verrät sie: „Aber es kommen auch immer mal wieder Gäste her und drücken mir etwas in die Hand.“