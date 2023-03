Lecker Essen in Remscheid Kein Stern (mehr), der seinen Namen trägt

An diesem Tag hat das Restaurant geschlossen, Heldmann freut sich auf einen schönen Waldspaziergang. Er beeindruckt, weil er so bei sich angekommen zu sein scheint, weil er nicht abgehoben wirkt, weil er den Dingen mit so viel Begeisterungsfähigkeit und Leidenschaft begegnet, fast wie ein Kind. Eigentlich ein Wunder, dass die beiden Kinder beruflich nicht in seine Fußstapfen getreten sind: die Tochter studiert Ökotrophologie, der Sohn Erneuerbare Energien. „Beide wohnen weiter weg. Wenn sie kommen, gibt es natürlich auch immer etwas besonderes zu essen. Aber glauben Sie mal nicht, dass die alles mögen, was ich zaubere“, erzählt der stolze Zweifachvater, „unser Sohn zum Beipiel hasst meine zubereiteten Nierchen und das, obwohl unsere Gäste sie lieben.“