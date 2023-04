Fettig, ungesund, aber verdammt lecker Hier gibt es die besten Pommes in Wesel

Keine Frage: Natürlich gibt es jede Menge Nahrungsmittel, die unendlich viel gesünder, dauerhaft sättigender und vor allem deutlich kalorienärmer sind. Aber Hand aufs Herz: Es gibt kaum etwas, das so lecker ist und (wenigsten in der westlichen Welt) so viele uneingeschränkte Fans hat wie Pommes frites. Wer erinnert sich nicht an die ausgedehnten Schwimmbad-Besuche seiner Kindheit und Jugend, deren kulinarischer Höhepunkt nicht selten eine Tüte Pommes (die kleinen dunkelbraunen Stückchen ganz unten in der Spitze waren immer am leckersten) mit Majo oder Ketchup war. Der Duft von Chlor, Sonnencreme und Frittenfett – einfach unvergesslich.