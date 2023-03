Gastronomie in Düsseldorf Hier kann man an Ostern ausgiebig frühstücken

Serie | Düsseldorf · In Düsseldorf gibt es viele Angebote, um an Ostern mit einem opulenten Frühstück oder Brunch in den Tag zu starten. Hier unsere Auswahl.

29.03.2023, 15:28 Uhr

Süße Speisen, wie hier im Hyatt, gehören zu dem umfangreichen Angebot eines Brunchs dazu. Foto: Hyatt/Dr. Patrick Luig

Von Julia Brabeck und Brigitte Pavetic

Osterbrunchs oder Frühstücksbuffets sind beliebt, um mit Freunden oder der Familie die Feiertage zu genießen. Ob herzhaft oder süß, kalt oder warm – jeder kann sich beim ausgiebigen Osterfrühstück, welches häufig in ein Mittagessen übergeht, selbst bedienen. Wer sich an den Ostertagen kulinarisch verwöhnen lassen möchte, sollte aber unbedingt vorab reservieren. Einige Tipps für die erste Mahlzeit am Tag: