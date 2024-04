Nur vereinzelt im Angebot Wann geht die Spargelsaison in NRW los?

Es ist vielleicht eines der letzten echten Saisongemüse: Während selbst Erdbeeren in einigen Läden schon Wochen vor ihrer heimischen Saison in den Regalen stehen, gibt es den weißen Spargel in der Masse nur dann, wenn er hierzulande geerntet werden kann. Das ist in der Regel ab April der Fall. Das frühe Osterfest hat viele Fans aber schon wesentlich früher an die bleichen Stangen denken lassen, mancher Kunde wurde enttäuscht, weil das Angebot noch sehr dünn ist.