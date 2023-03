„Anständige Männer-Portionen“ Wie das Wisseler Schnitzelhäuschen zum Renner wurde

Beim Blick auf die Speisekarte wird schnell klar, dass das Haus seinen Namen zu Recht trägt: 21 verschiedene Schnitzel-Gerichte werden aufgeführt. Darunter auch ein Klassiker, das sogenannte „Zigeunerschnitzel“. Heute heißt es häufig Puszta- oder Schnitzel nach Balkan-Art. Der 55-Jährige sagt: „Ich habe das weiter so auf der Karte. Bei mir fragt niemand nach einem Pusztaschnitzel. Alle wollen eins nach Zigeuner-Art.“ Wer das in der Pommesbude in der Größe „normal“ bestellt, zahlt dafür 13,30 Euro und muss großen Appetit mitbringen. Was Schaale von seinen Kunden regelmäßig hört: „Das sind die größten Schnitzel, die es weit und breit gibt.“ Und wer hier eine Frikadelle bestellt, der bekommt gleich zwei. Warum? „Die ist so groß, da kann man besser zwei draus machen. Die meisten verdrücken die erste direkt an der Theke“, erklärt der Chef.