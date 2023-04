Ukrainische Oster-Küche in Neuss Varenyky statt Schokoeier zu Ostern

Varenyky mit Schkwarky und anschließend vielleicht etwas Paskha? Wer seinen Ostertisch dieses Jahr mit traditionellen ukrainischen Speisen aufpeppen möchte, hat es in Neuss besonders leicht. Bei der „Gastro Oma“ an der Neustraße gibt es handgemachtes, ukrainisches Convenience-Food. Frisch zubereitet und anschließend schockgefroren, liegt es in den Kühltruhen des kleinen Start-Ups, in dem die Farben blau und gelb dominieren.