Selbstversuch in Neuss Als Vegetarier im Döner-Dreieck

Fleisch-Ersatzprodukte, etwa aus Soja oder Weizen, haben sich im Döner-Dreieck bisher nicht etabliert. Anders ist das beispielsweise bei der Schnellrestaurant-Kette Veganland Cigköfte aus Köln, die auch eine Filiale an der Niederstraße in Neuss betreibt. Neben Bowls und Falafel-Wraps gibt es dort auch vegane türkische Pizza, Cigköfte und Burger mit Fleischalternativen. Wer auf dem Promenadenplatz ein Döner-ähnliches Gericht ohne Fleisch sucht, hat die besten Erfolgschancen also aktuell mit der Falafeltasche. Ganz wie ein Döner schmeckt diese natürlich nicht, sie ist ja auch keiner – was keinesfalls bedeutet, dass sie der fleischhaltigen Variante des Gerichts in irgendeiner Weise nachsteht. Welche der drei Falafeltaschen die Nase vorn hat, ist letztlich Geschmackssache und wer keine Falafel mag, kann in allen drei Restaurants auch auf die Salattasche umsteigen. Satt wird man auch als Vegetarier im Döner-Dreieck allemal.