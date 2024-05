Essen und Trinken in Leverkusen Neue Gastronomie im Schloss auf Probe

Fünf Jahre stand das Restaurant am Schloss Morsbroich leer. Vor zwei Wochen eröffnete Silvio Gallo dort das Café-Bistro „Il Castello“. Mutig hat der Leverkusener Gastronom die Herausforderung angenommen, um dem historischen Ort neues Leben einhauchen. Zugleich will er an bessere Zeiten anknüpfen, als das Schloss-Restaurant zwischen 2002 und 2012 unter Führung von Jutta Kirberg (Flora Köln) noch als beliebter Anziehungspunkt für Gourmets galt. Anschließend verlor es zunehmend an Glanz und Bedeutung. Die Reaktion der Bevölkerung auf die Neueröffnung ist äußerst positiv. „Es ist fantastisch, diesen wunderschönen Ort wieder in Betrieb zu sehen“, sagt eine Besucherin.