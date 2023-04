Serie „Lecker Essen“ Warum ein Koch Nettetal Adieu sagt

Eigentlich sei es richtig gut losgegangen in Schaag, erzählt Olaf Kramp. „An Wochenenden haben wir 50 bis 60 Essen an einem Abend serviert. Dieses Jahr, im Januar und Februar waren es etwa 20 Essen in der ganzen Woche“, sagt der 57-Jährige. Und fügt hinzu: „Davon kann man nicht leben.“ Darum hat Kramp schließlich den Plan gefasst, sein Glück und Erfolg mit seiner Küche an einem anderen Ort zu suchen – und zwar an einem, an dem er Ende der 1980-er Jahre schon einmal Küchenchef war: im Restaurant des Hotels Mühlenhof in Büsum. Sein Ziel dort ist ehrgeizig: „Ich will mir einen Stern erkochen“, sagt Kramp.