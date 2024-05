Marienburg in Monheim Speisen und arbeiten in einem besonderen Ambiente

Die Handwerker arbeiten auf Hochtouren, denn in zwei Wochen sollen die neuen neun Zimmer in der alten Scheune des Großen Hofes an der Marienburg in Monheim fertig sein. Dann freut sich auch Unternehmer Alexander Zimmer über den nächsten Mosaikstein auf dem Gelände. Dann verfügt der Unternehmer, der sich dort auf Tagungen, Workshops und Seminare spezialisiert hat, insgesamt über 30 Doppelzimmer. „Wir haben aber auch Veranstaltungen mit 160 Personen. Dann werden die Gäste auf die umliegenden Hotels verteilt“, sagt Alexander Zimmer, der diesen Betrieb seit 2011 führt.