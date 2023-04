Angebote in Moers Kantinenessen – öffentlich, gesund, gut

Serie | Moers · Günstig und durchaus lecker präsentieren sich Kantinen in Moers. Frühstück bietet die Rathauskantine an, ein Mittagessen das Schleupen-Café im Gewerbegebiet Genend. So abwechslungsreich ist das Kantinenangebot.

05.04.2023, 17:30 Uhr

Um 12 Uhr beginnt in der Schleupen-Kantine das Mittagsgeschäft. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann

Morgens früh um sieben Uhr herrscht in der Rathauskantine bereits geschäftiges Treiben. Canan Özcep und ihr Mann Adil bereiten das Frühstück vor. „Die Rathauskantine ist öffentlich und für jeden zugänglich“, sagt Canan Özcep. Neben kalten Getränken sind Kaffeespezialitäten im Angebot. „Bei uns gibt es eine Auswahl an belegten Brötchen mit Wurst und Käse, die wir stets frisch zubereiten. Wir bieten Donuts, Sesamringe und Geflügelrollen und als Nervennahrung Süßigkeiten“, erzählt das Betreiberehepaar.