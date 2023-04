Essen am Wegesrand Die Natur eröffnet ihr Wildkräuter-Buffet

Der Unterschied zwischen den Menschen, die sich mit Wildkräutern auskennen, und denen, die dieses Wissen nicht haben, offenbart sich nach den ersten Schritten: Erstere sehen am Wegesrand einen gedeckten Tisch, wo sich den Laien nur Grünzeug präsentiert. So ist es auch beim Spaziergang mit Iris Lau. Gerade einmal drei Schritte ist man mit ihr gegangen, da sieht sie schon die ersten Leckereien. „Da ist schon was: Brennnessel, Löwenzahn, Giersch, Klettenlabkraut und Pupurnessel“, sagt sie und zeigt auf eine kleine Fläche, auf der es frühlingshaft sprießt.