Michael Dahl aus Mönchengladbach Mit jeder Faser seines Herzens Gastronom

Die Vasen mit den Tulpen stehen auf dem Tisch, die kleinen Windlichter und, natürlich, die Hasenfiguren zu Ostern. Der Wagen mit den Spirituosen zum Digestif ist gut sortiert: Obstbrände, Cognac, Kräuterlikör und Whisky. Es ist früher Nachmittag, Michael Dahl hat seinen Dienst als Küchenchef im eigenen Restaurant gerade begonnen. Noch ist die Küche kalt, aber in gut zwei Stunden wird er traditionelle Gerichte wie „Gebratene Blutwurst mit Himmel un Ääd“ und „Bauernschnitzel mit Spiegelei“ oder feines wie „Ochsenbäckchen in Merlot geschmort“ und „Gebratenes Rotbarbenfilet, mit Trüffelöl verfeinertes Kartoffelstampf und Ratatouille“ für seine Gäste zubereiten. Mit seinem Restaurant „Die Bürgerstube“ in Odenkirchen hat er den Sprung vom Mietkoch zum etablierten Gastwirt geschafft.