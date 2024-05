Junge Gastronomen in Mönchengladbach Der Traum vom eigenen Café

Mönchengladbach · Eine neue Generation Gastronomen etabliert sich in der Stadt. Statt der klassischen Ausbildung in der Branche haben sie andere Berufe gelernt. Ihren fachlichen Hintergrund haben sie oft in Betrieben ihrer Familien erworben. Jetzt starten sie mit ihrem eigenen Lokal durch.

13.05.2024 , 12:00 Uhr

Mit dem „Kantinchen“ in den Hego-Höfen hat sich Denise Heckel einen Traum erfüllt. Foto: Garnet Manecke

Von Garnet Manecke