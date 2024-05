Food-Treffen in Mönchengladbach Gladbacher freuen sich auf Gastro-Feste und Festivals

Man kann es sich kaum noch vorstellen, aber es gab in Mönchengladbach mal eine Zeit, in der kein Streetfood-Festival, kein Gourmet-Markt und kein Weinfest ihre Zelte aufschlugen. Inzwischen können sich Liebhaber kulinarischer Leckereien über ein mangelndes Angebot nicht mehr beklagen. Auf sechs Wochenenden, an denen es vor allem um gutes Essen, Trinken und Genuss geht, können sich die Mönchengladbacher in diesem Jahr bis in den Spätsommer freuen.