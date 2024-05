Leverkusener Traditionswirt und Gastroverbands-Chef Norhausen „Gastronomie braucht Leidenschaft und ein Konzept“

In kaum einer anderen Branche, gab es zuletzt so viele Herausforderungen, wie in der Gastronomie. Hagen Norhausen, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), dessen Gaststätte seit 152 Jahren in Rheindorf verankert ist, spricht über die Schwierigkeiten und Veränderungen, die sein Berufsstand gerade erfährt. Nicht nur das neue Ausgehverhalten der Menschen führe zum Wandel der Branche, sondern auch Personalmangel, erläutert der 51-Jährige. Während er es selbst oft nicht vor 21 Uhr aus der Küche schaffe, kämen Gäste gerne schon früh am Abend ins Restaurant. „Das ist im Grunde nicht schlecht“, sagt Norhausen. „Früher wurde selbst um 22 Uhr noch nach Essen gefragt. Inzwischen können wir wochentags zeitiger schließen.“ Wegen der Personalknappheit komme ihm das sehr entgegen.