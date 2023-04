Serie Lecker Essen Kirbergs feine Speisen kommen im Glas daher

Die Wettervorhersage verspricht zu Ostern nicht nur Gutes. In Diepental dürfte es dennoch sehr voll werden, denn im angesagten Naherholungsgebiet zwischen Leichlingen und Leverkusen steht der Start in die Sommersaison an. Das idyllisch gelegene Tal an der einstigen Talsperre ist nicht nur ein schöner Lieblingsplatz, um die Seele baumeln zu lassen oder einen Tag in der Natur zu verbringen. Sondern auch ein Ort für Gaumenfreude.