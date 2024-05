„Italiener“, „Grieche“, „Chinese“, „Vietnamese“ – was ist dran? Ein Rundflug über Krefelds internationale Küche

Auch der Krefelder als solcher ist kein Mensch, der am Freitagmorgen aufwacht und sich angstvoll fragt: Was macht eigentlich Krefelds Infrastruktur? Es geht eher um Fragen wie: Was mache ich heute Abend, wo gehe ich essen, mit wem treffe ich mich morgen, wo geht es am Sonntag hin, und ist das Wochenende auch diesmal am Montag vorbei? Krefelds Gastro-Landschaft ist ausdifferenziert genug, um viele Ansprüche zu befriedigen, Sterneküche mal ausgenommen.