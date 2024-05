Heimatliebe Lecker essen Mördersuche mit drei Gängen

Betreiber Cornel Müller entführt die Gäste an den Standorten der Fettehenne-Hotels in Ratingen, Erkrath und Leverkusen in die unterschiedlichsten Welten. Da werden die Gäste zum Beispiel noch vor dem ersten Gang Zeugen eines Mordes und rätseln bis zum Dessert, wer der Täter sein könnte. Musikliebhaber bekommen Häppchen aus Romantik, Drama und Leidenschaft aus den berühmtesten Musicals serviert. Ratefüchse testen beim Quizdinner ihr Wissen in den unterschiedlichsten Themengebieten (bei schönem Wetter findet es draußen statt). Das pfiffigste Team kann auch etwas gewinnen. Und beim Comedy-Dinner mit dem Titel „Männerschnupfen“ mag sich der ein oder andere Gast wiedererkennen und mit dem Protagonisten mitleiden. Auf jeden Fall darf nach Herzenslust gelacht werden.