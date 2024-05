„Kunterbunt“ in Langenfeld Das Zelt-Café in Reusrath ist der Renner

Das Café/Bistro „Kunterbunt“ ist einzigartig in Langenfeld, wenn nicht in der gesamten Region. Weil es im südlichen Stadtteil Reusrath vor fünf Jahren keine Immobilie gab, die sich für Gastronomie anbot, stellte Sandra Brücker-Materlik mit Genehmigung der Stadt Langenfeld einen Container auf den Reusrather Platz. In Corona-Zeiten, als nach dem Lockdown die Tische mindestens 1,50 Meter Abstand haben mussten, kam noch ein Zelt hinzu, erzählt die Betreiberin. Bis heute, sagt sie, gestatte ihr die Stadt den Cafébetrieb dort. Und sie hoffe inständig, dass das so bleibt.