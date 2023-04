Kreis Mettmann Das sind die schönsten Biergärten in der Region

Der Bürgershof in Ratingen ist eine der wenigen ehemaligen historischen Hofanlagen, die in Lintorf erhalten blieben. Der Bürgershof ist der älteste Gasthof Lintorfs, er besteht bereit seit 1567. Der Bürgershof besteht aus einem im 17./18. Jahrhundert erbauten Gebäude, dessen Erdgeschoss in Massivbauweise und das Obergeschoss und Giebel in Fachwerk errichtet wurden, sowie Erweiterungsbauten aus dem 19. Jahrhundert. Vor wenigen Jahren wurde der Biergarten neu hergerichtet. Die Biergarten-Saison ist noch nicht offiziell eröffnet. Wer sich aber draußen hinsetzen will, der kann dies gerne tun. Es gibt bürgerliche und mediterrane Küche.