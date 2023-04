Handwerk im Kreis Kleve Bäckersterben – „Wenn wir so weiter machen, wird das Problem immer größer“

Für viele gehört es morgens dazu, gerade am Wochenende: Das frische Brötchen vom Bäcker. Aber es gibt immer weniger Bäcker, bei denen man einkaufen kann. Jahr für Jahr müssen Geschäfte schließen. Die Zahlen sind erschreckend: Im Jahr 2000 gab es nach Angaben der Handwerkskammer Düsseldorf noch 82 Bäckerhandwerke im Kreis Kleve. Von da an ging die Anzahl stetig runter: Auf 59 Bäcker im Jahr 2010 – und 31 Bäcker im Jahr 2022. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen 23 Jahren mehr als halbiert.