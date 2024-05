Biergärten, Gaststätten und Restaurants Zehn schöne Außengastronomien in Kleve und Umgebung

Das Nierswalder Landhaus liegt nicht nur am zentralen Dorfplatz, die Gartenterrasse befindet sich auch direkt am Wasser. Das Restaurant in Goch bietet regionale Küche mit Anspruch und ist dienstags bis freitags von 15 bis 22 Uhr und samstags sowie sonntags von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Darüber hinaus ist das Landhaus auch ein Hotel und bietet Zimmer oder Appartements sowie Tagungsräume an. Das Nierswalder Landhaus wird auch regelmäßig von Wochenendeausflüglern angesteuert. Nicht nur liegt es selbst idyllisch, die Nähe zur Niers bietet sich außerdem fürs Fahrradfahren, Wandern oder Paddeln an. Internet: www.nierswalder-landhaus.de