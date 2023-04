Lecker essen in Hückeswagener Kantine „Feuer & Flamme“ fürs Kantinenessen

12.15 Uhr, Zeit fürs Mittagessen. In der Werkskantine der Firma Pflitsch am Standort im Gewerbegebiet Winterhagen-Scheideweg (West 2) ist viel los. Nur wenige der insgesamt 88 Stühle sind nicht besetzt, im Raum herrscht großes Stimmengemurmel. Es sind hauptsächlich Mitarbeiter der Firma Pflitsch, die hier ihr Mittagessen einnehmen und sich kollegial unterhalten. Einige sind sogar aus dem Hauptwerk an der Wupper-Vorsperre im Stadtzentrum gekommen.